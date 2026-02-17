ECONOMIE
Man (81) veroordeeld tot 12 jaar cel voor doodsteken echtgenote

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 12:01
DEN BOSCH (ANP) - De rechtbank in Den Bosch heeft een 81-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar voor het doodsteken van zijn 75-jarige vrouw. De rechtbank spreekt van een gruwelijke daad. De opgelegde straf valt twee jaar langer uit dan de officier van justitie had geëist.
De verdachte stak zijn vrouw in maart 2024 in hun huis aan het Troyeshof acht keer met een keukenmes. Hij belde 's avonds zelf het alarmnummer en vertelde de politie dat hij er niet meer tegen kon dat zijn vrouw dementeerde.
Uit het afweerletsel bij de vrouw leidt de rechtbank af "dat de vrouw gevochten heeft voor haar leven, terwijl haar echtgenoot op haar instak". De verdachte was volgens de rechtbank overbelast door de mantelzorg voor het slachtoffer.
De rechtbank gelooft niet dat de man zijn vrouw heeft gedood tijdens het slaapwandelen, zoals zijn advocaat had betoogd. Ook vindt de rechtbank het niet aannemelijk dat de verdachte onder invloed van medicijnen handelde.
