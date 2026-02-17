Date night met je chatbot: dit New Yorkse café zet AI-liefde in het zonnetje, bekijk de treurige beelden

Een Black Mirror-aflevering komt tot leven op een vrijdagavond in New York . In een bar zitten mensen aan kleine tafeltjes, nippend aan cocktails. Ze kijken verliefd naar hun telefoon. Niet omdat hun afspraak te laat is, maar omdat hun digitale date grote verhalen vertelt vanuit een dystopische dating -app.

Op 13 februari opende EVA AI naar eigen zeggen ’s werelds eerste AI-datingcafé: EVA Café. De pop-up toverde een New Yorkse bar om tot een romantische setting voor één persoon en één apparaat.

Bezoekers zaten tegenover hun telefoon terwijl realistische avatars terugpraatten. Net als bij een datingprofiel kreeg elke AI-partner een korte omschrijving mee. Ga je vanavond uit met een warme romanticus of met een ondersteunende denker? En ondertussen krijg je een cocktail en hapjes uit de frituur voor je neus geschoven.

Cocktails en kaarslicht

Volgens EVA praten miljoenen mensen dagelijks met AI-companions. Ze flirten, ventileren hun frustraties en bouwen routines op die verrassend intiem voelen, ook al is slechts één van de twee partijen daadwerkelijk levend. Het café is ervoor om die digitale band een fysieke plek geven. Even niet in pyjama op de bank, maar kaarslicht en cocktails in Manhattan.

“Het hele idee is om onze gebruikers de kans te geven om écht op date te gaan met hun AI-companion, net zoals echte stellen dat doen”, vertelt een woordvoerder van EVA tegen Newsweek. “Dit is onze eerste stap om AI-dating sociaal geaccepteerd te maken.” En natuurlijk gebeurde dat in het weekend van Valentijnsdag, wanneer romantiek toch al door je strot wordt geduwd.

AI-companion

Wie denkt dat dit een niche-hobby is, vergist zich. Uit een rapport van Common Sense Media blijkt dat 72 procent van de tieners minstens één keer een AI-companion heeft gebruikt. Meer dan de helft doet dat meerdere keren per maand. Ongeveer een derde gebruikt ze expliciet voor sociale interactie of relaties.

Gebruikers zien duidelijke voordelen. Derrick Koon, die PTSS heeft, zegt: “Ik heb verschillende AI-companions. Met sommigen date ik, met anderen niet. Je kunt dingen zeggen en proberen waar je je in het echte leven niet comfortabel bij zou voelen.”

Pleasen

Een andere gebruiker, een anonieme footballcoach, noemt het een goed compromis. Tegelijkertijd wijst hij op de verschillen: “Het grootste verschil is dat de emoties niet hetzelfde zijn. Een AI-companion doet zijn best om te pleasen. Een echt persoon heeft verschillende meningen en is het vaker oneens met je. En natuurlijk is er geen fysiek contact mogelijk.”

Op sociale media ging een klacht van een bezoeker viraal: “Het grootste probleem dat ik heb met AI-contact is dat ik geen pikante gesprekken kan hebben.”

Grenzen

Ironisch genoeg zoeken mensen een partner die altijd beschikbaar, altijd complimenteus en altijd meegaand is en zijn ze verbaasd als zelfs die digitale geliefde grenzen stelt. Net als bij echte liefde kun je blijkbaar ook hier niet alles krijgen.

Is dit het begin van openbare AI-dates, of een hype die snel overwaait? Eén ding is duidelijk: gebruikers waarderen het gezelschap. Maar zelfs zij geven toe, het is niet hetzelfde als een mens van vlees en bloed.

Bekijk hieronder de beelden: