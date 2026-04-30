Europese Commissie wil meer ruimte voor grote fusies in EU

BRUSSEL (ANP) - Brussel wil meer ruimte geven aan grote fusies binnen de Europese Unie. Dat staat in een herziene richtlijn voor fusies die de Europese Commissie donderdag naar buiten brengt.

De Commissie spreekt over een "positieve richtlijn" voor fusies die bijdragen aan de concurrentiekracht van de EU als geheel. Dat een bedrijf heel groot kan worden, moet vaker gezien worden als iets positiefs, aldus het dagelijks bestuur van de EU.

Brussel spreekt er al langer over dat het meer wil doen om Europese bedrijven verder te laten groeien, om zo de concurrentie aan te gaan met bijvoorbeeld bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Met name kleinere lidstaten zijn daar huiverig voor, omdat ze bang zijn dat dat vooral ten goede zal komen aan grote en rijke bedrijven uit de grotere lidstaten, zoals Duitsland.

Feedback

Volgens de Commissie staat er nog altijd in de richtlijnen dat een lidstaat een fusie kan blokkeren als daarmee de nationale veiligheid in het geding komt. Maar ze is er ook eerlijk in dat het meer gaat kijken naar de voordelen van een fusie op de langere termijn voor de EU, ook als een fusie mogelijk negatieve gevolgen heeft in het begin.

De herziene richtlijn is nog niet definitief, eerst mogen bedrijven en lidstaten er feedback op geven.