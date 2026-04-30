ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Starmer: Iran is eropuit Britse Joden te schaden

Samenleving
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 17:57
anp300426225 1
LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer waarschuwt dat Iran eropuit is Britse Joden schade te berokkenen. Hij zei dat in een persconferentie naar aanleiding van de steekpartij in de Londense wijk Golders Green woensdag. In die buurt woont een relatief grote Joodse gemeenschap, en er zijn de voorbije weken meer incidenten geweest in de wijk, waaronder gevallen van brandstichting.
"We hebben meer bevoegdheden nodig om de kwaadwillende dreiging die uitgaat van staten als Iran aan te pakken, omdat we zeker weten dat ze Britse Joden kwaad willen doen", zei Starmer. De Britse leider noemde antisemitisme een "oude, oude vorm van haat". "De geschiedenis leert dat de oorzaken daarvan diep liggen, en dat als je ervan wegkijkt, het terugkeert." Een motivering voor zijn vingerwijzing richting Iran geeft Starmer niet.
Bij de steekpartij raakten twee Joden gewond. Israël zei nadien dat het VK de situatie "niet langer onder controle" heeft. Het voorval wordt beschouwd als een terroristische daad.
loading

POPULAIR NIEUWS

Vergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geld

De treurige reden dat mensen ziek worden op vakantie

Overbieden op een huis? De verkoper mag al blij zijn als hij de vraagprijs haalt

WhatsApp gebruikt veel opslagruimte – en nu moet je daar ook nog voor betalen.

Het Amerikaanse leger gaat Trump nieuwe ideeen voorleggen voor zijn oorlog

Met deze trucs bespaar je maximaal op de erfbelasting

Loading