Starmer: Iran is eropuit Britse Joden te schaden

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer waarschuwt dat Iran eropuit is Britse Joden schade te berokkenen. Hij zei dat in een persconferentie naar aanleiding van de steekpartij in de Londense wijk Golders Green woensdag. In die buurt woont een relatief grote Joodse gemeenschap, en er zijn de voorbije weken meer incidenten geweest in de wijk, waaronder gevallen van brandstichting.

"We hebben meer bevoegdheden nodig om de kwaadwillende dreiging die uitgaat van staten als Iran aan te pakken, omdat we zeker weten dat ze Britse Joden kwaad willen doen", zei Starmer. De Britse leider noemde antisemitisme een "oude, oude vorm van haat". "De geschiedenis leert dat de oorzaken daarvan diep liggen, en dat als je ervan wegkijkt, het terugkeert." Een motivering voor zijn vingerwijzing richting Iran geeft Starmer niet.

Bij de steekpartij raakten twee Joden gewond. Israël zei nadien dat het VK de situatie "niet langer onder controle" heeft. Het voorval wordt beschouwd als een terroristische daad.