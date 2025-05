Politieonderzoek naar Jeffrey en Emma ook in de nacht doorgegaan

WINSCHOTEN (ANP) - De politie heeft de hele nacht onderzoek gedaan na de vondst van een auto in het water in Winschoten. Daarvan komt het kenteken overeen met dat van de grijze Toyota Avensis van de vader van de vermiste kinderen Jeffrey (10) en Emma (8). Een woordvoerster van de politie Noord-Nederland zegt dat ze nu nog geen update kan geven, maar dat er later op de ochtend waarschijnlijk meer informatie naar buiten wordt gebracht.

Na de vondst van de auto zei de politie dinsdagavond wel rekening te houden "met het scenario dat het kan gaan om Jeffrey en Emma". In de auto zijn meerdere lichamen gevonden.

De kinderen zijn sinds zaterdagmiddag vermist. Zondag ging er een amber alert uit en werden de naam en foto van de vader verspreid. Volgens de politie waren er aanwijzingen dat hun vader, een 67-jarige inwoner van Beerta, zichzelf en de kinderen van het leven wilde beroven.