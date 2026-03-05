ECONOMIE
Europese gasprijs hervat stijging door Iran-oorlog

Economie
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 10:20
anp050326092 1
AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs heeft donderdag de sterkste stijging in jaren hervat door de aanhoudende oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran. De onzekerheid over de duur van de oorlog in het Midden-Oosten blijft de energiemarkten flink opschudden.
De oorlog is de zesde dag ingegaan zonder direct uitzicht op een oplossing. De olie- en gasprijzen leken woensdag nog enigszins te stabiliseren door een Amerikaans plan om een ​​veilige doorgang voor tankers door de Straat van Hormuz te garanderen. Die belangrijke zeestraat voor het vervoer van olie en gas uit het Midden-Oosten is door Iran afgesloten.
Op de Amsterdamse gasbeurs steeg de gasprijs donderdagochtend met ruim 9 procent tot 53,26 euro per megawattuur. De stijging volgde op de claim van Iran dat de Iraanse Revolutionaire Garde een Amerikaanse olietanker heeft aangevallen in het noordelijke deel van de Perzische Golf.
