Verstappen denkt dat nieuwe regels in Formule 1 voorlopig blijven

MELBOURNE (ANP/RTR) - Max Verstappen denkt niet dat de bekritiseerde nieuwe regels in de Formule 1 snel zullen worden aangepast. "Mede door al het geld dat hier al in is geïnvesteerd, zal dit nog wel een tijdje blijven. Er komt nu wat kritiek op, maar dat is eigenlijk al een beetje te laat", zei de viervoudig wereldkampioen van Red Bull tijdens een persmoment voor de start van het seizoen in Melbourne.

Verstappen (28) toonde zich tijdens de testdagen voor het nieuwe seizoen regelmatig kritisch over de nieuwe reglementen voor de auto's in de koningsklasse. De Formule 1 is overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Daardoor moeten coureurs soms gas terugnemen om de accu op te laden.

Verstappen was verder "positief verrast" over hoe hij zich voelt in de nieuwe Red Bull, die voor het eerst beschikt over een zelfontwikkelde motor. "Maar bij het testen in Bahrein hebben we gezien dat we nog niet de snelste zijn."