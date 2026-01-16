Europese gasprijs stijgt in week tijd met 20 procent

De Europese gasprijs is in een week tijd met meer dan 20 procent gestegen. Dat is het gevolg van de lage temperaturen in delen van Europa.

De gasprijs is vrijdagmiddag ongeveer 34,70 euro per megawattuur, zo'n 20 procent meer dan aan het begin van de week. Maandagmiddag bedroeg de gasprijs rond de 28 euro per megawattuur. Het is de scherpste prijsstijging sinds oktober 2023 en het hoogste niveau van de afgelopen zes maanden. Wel is de prijs nog ver onder die van vorig jaar februari, toen de gasprijs op meer dan 50 euro per megawattuur piekte.

De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn voor 37,8 procent gevuld, blijkt uit het Nationale Energie Dashboard. Dat was tien dagen geleden nog 45,7 procent en medio december nog bijna 60 procent. De Europese gasreserves zitten op 52 procent, een stuk lager dan het seizoensgemiddelde van 67 procent.

Het koude weer is de belangrijkste reden. Maar ook de spanningen in Iran, een belangrijke bron van gas voor Turkije, spelen mee.