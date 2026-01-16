Ook andere buitenlanders uit Venezolaanse gevangenis vrijgekomen

CARACAS (ANP/RTR) - Naast de drie Nederlanders die zijn vrijgelaten uit Venezolaanse gevangenissen, heeft dat land ook andere buitenlanders laten gaan. Het gaat volgens de Tsjechische minister Petr Macinka om mensen uit Tsjechië, Ierland, Roemenië, Duitsland, Albanië en Oekraïne.

De Tsjechische man die is vrijgelaten, zat vast omdat hij zou hebben deelgenomen aan een complot om de Venezolaanse president Nicolás Maduro te doden en de regering omver te werpen. Maar volgens Macinka zat hij "onwettig" vast, omdat er geen officiële aanklachten waren. Er zou wekenlang zijn onderhandeld over zijn vrijlating.

Venezuela zegt de afgelopen dagen honderden gevangenen te hebben vrijgelaten, onder wie ook Amerikanen. Dat gebeurt onder druk van de Verenigde Staten, die twee weken geleden Maduro gevangen hebben genomen en nu samenwerken met interim-leider Delcy Rodríguez.