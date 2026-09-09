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Europese gasprijs voor het eerst sinds 2023 boven 80 euro

Economie
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 17:15
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AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is woensdagmiddag korte tijd boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen. Dat was sinds januari 2023 niet meer voorgekomen.
Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran zijn naast olie ook aardgas en vloeibaar gemaakt aardgas duurder geworden. De voor energiehandel belangrijke Straat van Hormuz blijft door de aanhoudende gevechten zo goed als geblokkeerd.
Ondertussen laait ook het geweld tussen Saudi-Arabië en Houthi-rebellen in Jemen op, wat tot nog meer zorgen over de wereldhandel leidt. Het vermoeden is dat de Houthi's controle willen over Bab al-Mandeb, een zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika die toegang biedt tot de Rode Zee.
De energierekening dreigt voor veel mensen hoger uit te vallen. Volgens de Autoriteit Consument & Markt was gas in modelcontracten van energieleveranciers in augustus ruim 6 procent duurder dan in de voorgaande maand. Over de periode van een jaar was dat ruim 11 procent.
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