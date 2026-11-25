HONGKONG (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Shein heeft veel last van de Europese invoerheffingen. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het van oorsprong Chinese bedrijf. De verkopen van de fastfashiongigant daalden in Europa in het afgelopen kwartaal met 27,6 procent, naar iets onder de 3 miljard dollar.

Wie een pakketje van buiten de EU koopt, betaalt sinds 1 juli 3 euro invoerrechten. In november komt een extra toeslag voor dit soort pakketjes van 2 euro. Fastfashionbedrijven als Shein en Temu hebben hier last van omdat vrijwel alles van buiten de Europese Unie komt. Topman Sky Xu verklaarde dat de verkoop in Europa mogelijk pas in de tweede helft van 2027 herstelt. Tegen die tijd zullen de meeste leveringen worden afgehandeld vanuit Europese magazijnen, waarin het bedrijf momenteel investeert.

Shein behoorde tot de snelst groeiende onlineretailers en ging in Europa de strijd aan met H&M en Zara. Die expansie is tot stilstand gekomen door de heffingen. Zonder een belastingvrije status voor e-commercezendingen is het concurrentievoordeel verdwenen.

32 procent gedaald

Eerder meldde PostNL al dat Nederlanders sinds de invoering van de Europese regels al fors minder pakketjes uit Azië ontvangen. De hoeveelheid internationale pakketjes, waaronder pakketjes van bekende webwinkels als Shein en Temu, daalde afgelopen kwartaal volgens hen met bijna 32 procent.

De omzet van Shein kwam dit kwartaal uit op 10,3 miljoen dollar, 5,9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt voor een groot deel door de terugval in Europa. Het inmiddels in Singapore gevestigde bedrijf rapporteert voor het eerst volledige kwartaalcijfers sinds het bedrijf in september zijn beursgang realiseerde in Hongkong. De aandelen van Shein zijn sinds de beursgang met ongeveer een kwart gedaald.