Je zet de verwarming aan op zolder en even later zoemt het bij het raam. Op de vensterbank zitten bruingrijze vliegen, zo traag dat je ze van dichtbij kunt bekijken. Voor je achter de dozen naar een vergeten boterham zoekt: dit kunnen klustervliegen zijn. Die komen niet voor het eten. Ze zoeken een plek om de winter door te komen.

Waarom je ze juist nu ziet

De vliegen kunnen al weken binnen zijn voordat je de eerste ziet. In het najaar kruipen ze door kieren naar een beschutte plek, bijvoorbeeld in de spouwmuur of op zolder. Daar zitten ze in groepen bij elkaar en bewegen ze nauwelijks. Warmt de kamer op, dan komen ze weer in beweging. Vandaar dat een zolderraam waar gisteren niets te zien was, vandaag vol vliegen kan zitten.

Wil je weten of je met klustervliegen te maken hebt? Kijk dan eens naar het stukje rug vlak achter de kop. Daar zitten fijne, goudkleurige haartjes. De vlieg zelf is bruingrijs, iets forser dan een gewone huisvlieg, en maakt bij het vliegen een wat onbeholpen indruk.

De verwarming heeft de vliegen niet naar binnen gelokt. Ze kan wel verraden dat ze er al zaten.

Hun kraamkamer ligt buiten

Het minst voor de hand liggende aan deze zoldergast is waar hij opgroeit: in een regenworm. Het vrouwtje legt haar eitjes in spleetjes in de grond. De larve dringt een regenworm binnen en verlaat die weer om zich in de aarde te verpoppen. Pas als volwassen vliegen zoeken ze in het najaar een winterverblijf.

Die kluwen bij het raam is dus geen nest. Je hoeft de zolder niet overhoop te halen op zoek naar de plek waar de vliegen uit het ei zijn gekropen. Dat is buiten gebeurd.

Wat helpt, nu en volgende zomer?

Wil je de groep nu weghalen, sluit dan eerst de deur naar de overloop. Zuig de vliegen rustig op, zodat ze zich niet door het huis verspreiden, en verwijder daarna de stofzuigerzak. Worden ze in het voorjaar weer actief, dan kun je ook twee ramen tegenover elkaar openzetten om ze naar buiten te laten.

Voor de vliegen van vandaag helpt de stofzuiger. Voor die van volgend najaar loont een rondje langs de kozijnen.

Sommige huizen krijgen jaar na jaar bezoek. Kijk daarom komende zomer, vóór de volgende zwerm een onderkomen zoekt, naar de aansluiting tussen kozijn en buitenmuur. Dicht ongewenste kieren met kit of een passende tochtstrip. Laat ventilatieopeningen open en gebruik daar zo nodig geschikt fijnmazig gaas. Zo pak je de plek aan waar de vliegen binnenkomen, in plaats van elk najaar opnieuw de vensterbank leeg te halen.

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