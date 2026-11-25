Een nieuwe partner, een nieuw huis en toch voelen de ruzies precies zoals vroeger. Herken je dat? De Amerikaanse relatie - en traumatherapeut Jason Linder ziet dit soort patronen al ruim vijftien jaar in zijn praktijk en heeft er een ongemakkelijke verklaring voor.

Juist de manier waarop we een oude wond proberen te helen, kan hem opnieuw openhalen, schrijft Linder op Psychology Today . Hij is psycholoog en gezins- en relatietherapeut in Californië.

Je verdediging lokt uit wat je vreest

Linder geeft een voorbeeld. Iemand groeit op met een kritische, afstandelijke ouder. Als volwassene reageert die persoon fel op een afwezig toontje van de partner, vraagt om bevestiging en protesteert als die niet snel genoeg komt. De partner voelt zich aangevallen en trekt zich terug.

Zo blijft de persoon achter met het gevoel van vroeger: alleen, ongewenst en onbegrepen. Niemand wilde dat. Wat begon als een poging tot verbinding, zorgde voor afstand.

Psychiater Sigmund Freud noemde dit in 1920 de herhalingsdwang: de neiging om pijnlijke ervaringen opnieuw op te zoeken, tegen je eigen wensen in. Eén verklaring is dat een deel van ons een ander einde zoekt. Krijg ik deze onbereikbare persoon toch zover dat hij van me houdt, dan heelt misschien de pijn van degene die dat niet deed.

Onderzoekers zagen het patroon terug

Het idee is niet alleen theorie uit de spreekkamer. Psycholoog Geraldine Downey en collega’s van Columbia University toonden in 1998 aan dat vrouwen die bang waren voor afwijzing zich in ruzies zo gedroegen dat hun partner afwijzender reageerde. De angst werd zo een selffulfilling prophecy, een voorspelling die zichzelf waarmaakt.

Ook speelt mee dat we het vertrouwde prettig vinden. Reclamemakers gebruiken dat al decennia: wie een merk vaak ziet, gaat het eerder kiezen, ook zonder zich de reclame te herinneren. Psycholoog Robert Zajonc beschreef dat in 1968 als het mere-exposure-effect. Maar vertrouwd is niet hetzelfde als goed voor je, merkt Linder op.

Hij waarschuwt ook voor de grenzen van zijn verhaal. De herhalingsdwang is een manier van kijken, geen bewijs dat mensen onbewust slechte behandeling opzoeken. Een overzichtsstudie uit 2024 vond wel verband tussen mishandeling in de jeugd en later opnieuw slachtoffer worden, maar hoe dat precies werkt, is niet duidelijk. Het slachtoffer krijgt nooit de schuld van andermans geweld, benadrukt hij.

Vijf signalen dat het verleden meespeelt

Geen diagnose, zegt Linder, wel aanwijzingen om nieuwsgierig naar te worden:

een nieuwe ruzie voelt vreemd genoeg als een oude, ook met een ander;

je reageert heftiger dan het moment vraagt;

je kiest steeds mensen die op een bekende manier onbereikbaar zijn;

je vaste reactie (achter iemand aan gaan, je terugtrekken, pleasen) lokt juist uit wat je vreest;

je weet wat je anders zou moeten doen, maar op het moment zelf lukt het niet.

Hoe je zulke patronen van je ouders overneemt, las je eerder in de drie relatiepatronen uit je jeugd . Wat vroeger beschermde, zoals altijd alert zijn, anderen te vriend houden of dichtklappen, kan je nu tegenwerken, schrijft Linder.

Drie stappen om het te doorbreken

Merk de herkenning op. Vraag jezelf: wanneer voelde ik me eerder zo? Een trigger is volgens Linder een aanwijzing voor een oude wond, niet alleen iets om weg te drukken. Zie je eigen beschermingsreflex. Ga je achter de ander aan, ga je kritiek geven, te veel uitleggen of verdwijn je? Wat hoop je daarmee te bereiken en wat lokt het in werkelijkheid uit? Zorg voor een andere ervaring. Benoem je pijn in plaats van aan te vallen. Vraag om troost in plaats van kritiek te geven op een partner die zich terugtrekt. Stel een grens, ook als je bang bent iemand teleur te stellen.

Alleen communicatietips zijn vaak niet genoeg, zegt Linder. Soms moet je eerst de ervaringen verwerken die je dit gedrag hebben geleerd, bijvoorbeeld met EMDR, een therapie voor de verwerking van nare herinneringen. Met collega’s onderzocht hij in 2022 hoe therapeuten EMDR combineren met relatietherapie ; hoe goed dat werkt, moet nog verder onderzocht worden.

Het lastigste is volgens hem niet weten wat je anders moet doen, maar het ongemak verdragen dat daarbij hoort. Wie steeds op hetzelfde verkeerde type valt , zoekt beter niet de perfecte partner die de jeugd alsnog rechtzet. Je heelt de oude wond niet door de oude strijd alsnog te winnen, schrijft Linder, maar doordat je hem niet meer hoeft te voeren.

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