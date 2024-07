Europese luchtvaart volgens branche volledig hersteld van corona

BRUSSEL (ANP) - De Europese luchtvaartsector is helemaal hersteld van de coronapandemie, stelt brancheorganisatie ACI Europe. Het aantal vliegtuigpassagiers in Europa lag in de eerste helft van dit jaar 0,4 procent hoger dan in de eerste helft van 2019, het laatste jaar voor de virusuitbraak. Vergeleken met de eerste zes maanden van 2023 vlogen er 9 procent meer mensen.

Wel is het aantal passagiers in het tweede kwartaal volgens ACI Europe minder hard gegroeid dan in het eerste kwartaal. In januari, februari en maart vlogen 10,2 procent meer mensen vergeleken met een jaar eerder. In april tot en met juni was de stijging op jaarbasis 8 procent.

Hoewel het totale aantal passagiers boven het niveau van voor de coronapandemie ligt, is het herstel volgens algemeen directeur Olivier Jankovec van ACI Europe niet op alle vliegvelden te zien. "De Europese luchthavenmarkt is extreem gefragmenteerd geraakt. De passagiersvolumes van slechts 53 procent van de luchthavens is in juni volledig hersteld van de pandemie."

Eerder dit jaar meldde de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA dat de wereldwijde vraag naar vliegreizen in februari voor het eerst boven het niveau van voor de coronapandemie uitkwam. De cijfers van ACI Europe laten over een langere periode herstel zien, waaronder tijdens het drukke zomerseizoen.