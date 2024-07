Erdogan veroordeelt 'verraderlijke moord' op 'broeder' Haniyeh

ANKARA (ANP/AFP) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zwaar uitgehaald na de moord op de politieke leider van Hamas, Ismail Haniyeh, in Iran in de nacht van dinsdag op woensdag. Hij had het over een "verraderlijke moord" op een man die hij als zijn "broeder" omschrijft.

"Moge God genade hebben met mijn broer Ismail Haniyeh, die als martelaar is gestorven na deze afschuwelijke aanval", schreef Erdogan op X. Hij zei ook dat de moord een poging is om het Palestijnse volk en het verzet in Gaza "te breken en te intimideren". Maar volgens de president "zal de zionistische barbarij haar doelen niet bereiken", waarmee hij verwijst naar de acties van Israël.

Eerder had het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken de aanval op Haniyeh bestempeld als "een schandelijke moord". Het ministerie ziet de aanval als bewijs dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu "geen intentie heeft om vrede te bereiken" in de Gazastrook.

Israël heeft de moord op de Hamas-leider nog niet opgeëist. Hamas en de bondgenoten van de organisatie gaan ervan uit dat Israël verantwoordelijk is.