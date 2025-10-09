Europese Rekenkamer bezorgd over toenemende schuldenlast EU

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Rekenkamer (ERK) maakt zich grote zorgen over uitstaande EU-leningen en de rentelast daarop. Tegen 2027 kunnen uitstaande EU-leningen zijn opgelopen tot 900 miljard euro. Daaronder valt de lening van 750 miljard euro die de Europese Commissie is aangegaan voor het coronaherstelfonds. De rente die de EU over de leningen moet betalen, kan tot 2028 boven de 30 miljard euro uitkomen.

Dat is ruim twee keer zo veel als de oorspronkelijke raming van 14,9 miljard euro van de Europese Commissie, zei ERK-voorzitter Tony Murphy bij de toelichting op het jaarverslag van de Rekenkamer over 2024.

In de periode van de nieuwe meerjarenbegroting, die loopt van 2028 tot 2034, kunnen de rentebetalingen oplopen tot bijna 74 miljard euro. Dat is een aanzienlijk deel van de totale EU-begroting, die 191,1 miljard euro omvatte in het verslagjaar 2024.

Voorstel

Om de rente te betalen, maar ook voldoende budget over te houden voor de prioriteiten van de EU, zijn meer eigen middelen belangrijk, zei Murphy. "Maar dat is een politieke keuze." De Europese Commissie heeft daar recent een voorstel toe gedaan, waaronder een Europese heffing op tabak. Het Nederlandse kabinet is niet direct voorstander van nieuwe eigen middelen. Dat geldt ook voor andere lidstaten.

De ERK is ook bezorgd over het uitblijven van politieke overeenstemming over het aflossen van de schulden, zei ERK-lid Stef Blok in een toelichting. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan, maar daar zijn de lidstaten het nog niet over eens.

Cohesiefonds

De EU-begroting bevat nog steeds te veel onrechtmatigheden, concludeert de ERK verder. De onrechtmatigheden zijn te wijten aan "hardnekkige tekortkomingen in de structuren voor toezicht en verantwoording", zei Murphy. De ERK heeft daarom voor het zesde opeenvolgende jaar een afkeurend oordeel uitgebracht over de EU-uitgaven.

De meeste fouten zijn gemaakt bij uitgaven van het cohesiefonds dat is bedoeld om achtergestelde EU-regio's vooruit te helpen. In dat fonds gaat een derde van de totale EU-begroting om. "Een fout betekent niet per se fraude, maar het kan wel", zei Blok.