Aandelenbeurzen in New York overwegend hoger na Fed-notulen

Economie
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 22:14
anp081025229 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten gesloten, waarbij vooral techbedrijven hard stegen. Beleggers hadden oog voor de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve in september en schoven zorgen over de voortdurende shutdown aan de kant.
De Dow-Jonesindex eindigde nagenoeg vlak op 46.601,78 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 6753,72 punten. Techbeurs Nasdaq maakte de grootste sprong en won 1,1 procent, tot 23.043,38 punten.
Uit het verslag over de recentste rentevergadering van de Fed komt naar voren dat beleidsmakers bereid zijn de rente in de VS verder te verlagen. In september verlaagde de koepel van centrale banken de rente voor het eerst dit jaar om de arbeidsmarkt te stimuleren. Tegelijkertijd bleven Fed-leden voorzichtig, omdat het risico op een opleving van de inflatie blijft bestaan.
