Europese werkgeverslobby ziet kansen door handelsverdrag EU-India

Economie
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 10:41
BRUSSEL (ANP) - Het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en India, dat dinsdag is gesloten, biedt nieuwe handels- en investeringsmogelijkheden voor Europese bedrijven. Dat zegt voorzitter van de Europese lobbygroep BusinessEurope Fredrik Persson.
De Indiase markt is voor Europese bedrijven lange tijd beschermd geweest, stelt Persson. "Door hoge tarieven die in sommige gevallen gelijk zijn aan of hoger zijn dan 100 procent." In het verdrag, dat dinsdag op de EU-India-top in New Delhi is gesloten, is afgesproken dat die tarieven geleidelijk worden verlaagd of verdwijnen.
Onder meer importtarieven op Europese auto's en wijn gaan flink omlaag. Persson verwacht dat Europese producten zo beter Indiase consumenten kunnen bereiken. "Gezien de omvang en economische dynamiek van de Indiase markt verwachten we meer en betere zakelijke kansen voor Europese bedrijven."
BusinessEurope, waarbij ook VNO-NCW is aangesloten, ziet het akkoord als eerste stap voor diepere economische samenwerking.
