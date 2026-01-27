EU-buitenlandchef: Holocaustherdenking dit jaar extra urgent

BRUSSEL (ANP) - Er is sprake van een alarmerende toename van antisemitisme, die gepaard gaat met een sterke stijging van racisme, intolerantie en haat, zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas. "Daarom is de Holocaustherdenking dit jaar extra urgent", meldt ze dinsdag in een verklaring.

"Herdenken gaat niet alleen over het eren van de slachtoffers, maar is ook een waarschuwing aan de levenden over waartoe haat, ontkenning en onverschilligheid kunnen leiden", zegt Kallas.

Volgens de politica gaat de alarmerende toename van antisemitisme gepaard met een golf van racisme, intolerantie en haat. Ze wees daarbij naar het gebruik van door AI gegenereerde inhoud "om de grens tussen feit en fictie te vervagen, de historische waarheid te verdraaien en ons collectieve geheugen te ondermijnen".

De Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust vindt jaarlijks plaats rond 27 januari, de dag dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz in 1945 werd bevrijd.