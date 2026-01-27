ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU-buitenlandchef: Holocaustherdenking dit jaar extra urgent

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 10:34
anp270126079 1
BRUSSEL (ANP) - Er is sprake van een alarmerende toename van antisemitisme, die gepaard gaat met een sterke stijging van racisme, intolerantie en haat, zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas. "Daarom is de Holocaustherdenking dit jaar extra urgent", meldt ze dinsdag in een verklaring.
"Herdenken gaat niet alleen over het eren van de slachtoffers, maar is ook een waarschuwing aan de levenden over waartoe haat, ontkenning en onverschilligheid kunnen leiden", zegt Kallas.
Volgens de politica gaat de alarmerende toename van antisemitisme gepaard met een golf van racisme, intolerantie en haat. Ze wees daarbij naar het gebruik van door AI gegenereerde inhoud "om de grens tussen feit en fictie te vervagen, de historische waarheid te verdraaien en ons collectieve geheugen te ondermijnen".
De Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust vindt jaarlijks plaats rond 27 januari, de dag dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz in 1945 werd bevrijd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec73f517 4ec3 467b 9cba 880322317d2a

Wat er echt allemaal in brood uit de supermarkt zit

3FDJRM5TOJOWJDPL5RC3NCU5IA

Als Poetin wint: een angstaanjagend maar reëel scenario voor Europa

G-oIyDqboAAPHck

Greg Bovino ziet eruit als een nazi. Maar maakt dat hem er één?

ANP-548577270 (1)

Primeur van Trump-krant: president krabbelt terug over moordende ICE-gangs

gandr-collage

Bol en Amazon verkopen troep tegen woekerprijzen

b111f0ec-7880-4b36-b258-236fac5a8f72_631c46d3

Amerika’s weerstand tegen Trump breidt zich uit – van kiezers tot elites

Loading