Bijna 20.000 kaarten verkocht voor TeamNL Huis bij Winterspelen

Sport
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 10:45
anp270126081 1
ARNHEM (ANP) - Tot nu toe zijn bijna 20.000 kaarten verkocht voor het TeamNL Huis dat tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan staat. Volgens een woordvoerster van NOC*NSF is dit ongeveer tweederde van het totaal aantal beschikbare tickets.
In het TeamNL Huis worden de successen van Nederlandse sporters gevierd met Oranjefans. Hoewel sommige avonden online al bijna zijn uitverkocht, zijn er volgens de organisatie altijd nog ter plekke minstens 450 kaarten verkrijgbaar. Per dag kunnen er 3000 mensen in het huis terecht.
Dit jaar huldigt NOC*NSF niet alleen de medaillewinnaars, maar eert de organisatie ook bijzondere prestaties van andere atleten. "Bijvoorbeeld de successen van debutanten", zegt de woordvoerster. "En soms is een vierde plek zo'n enorme persoonlijke overwinning. We willen het eren en waarderen nadrukkelijk uitbreiden." Dat gebeurt onder meer met muziek en een onthaal op het podium. "Het zal de bezoeker niet ontgaan."
