Eurostar wil alle ritten in Kanaaltunnel hervatten na problemen

LONDEN (ANP/AFP) - Eurostar wil woensdag weer alle treinen van en naar Londen door de Kanaaltunnel laten rijden. Wel waarschuwt het bedrijf voor treinen die op het laatste moment worden geschrapt en opnieuw voor vertragingen.

Dinsdag annuleerde Eurostar tijdelijk alle treinen van en naar Londen vanwege problemen met de bovenleiding in de Kanaaltunnel. Het bedrijf meldt dat er afgelopen nacht enkele problemen met de spoorinfrastructuur waren en raadt reizigers aan de website of app in de gaten te houden.

Dinsdagmiddag startte Eurostar de dienstregeling van en naar Londen weer op. De Kanaaltunnel werd toen deels heropend. Tussen Amsterdam en Londen konden die dag echter geen treinen meer rijden.

Getlink, de eigenaar van de Kanaaltunnel, meldde afgelopen nacht dat het verkeer door de tunnel weer normaal zou moeten verlopen.