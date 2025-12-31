ECONOMIE
Minder treinen door ijs aan bovenleiding

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 8:00
anp311225069 1
UTRECHT (ANP) - Op meerdere plekken in het land rijden woensdagochtend minder treinen door ijs aan de bovenleiding.
In het zuiden van Limburg rijden geen treinen tussen Maastricht en Aken (Duitsland) en tussen Maastricht en Luik (België). De NS verwacht dat de ijzelvorming in de loop van de ochtend verdwenen is.
Tussen Amersfoort Centraal en Barneveld Zuid zit er rijp aan de bovenleiding. Door de ijskristallen kunnen minder treinen op dat traject rijden.
In vrijwel het gehele land kan het woensdagochtend glad zijn. Het KNMI waarschuwt met code geel.
