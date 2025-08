Evenementenorganisator Bon Bon Entertainment failliet verklaard

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Evenementenorganisator Bon Bon Entertainment is failliet verklaard. Het bedrijf kampte onder meer met annuleringen en financiële tegenslagen, heeft het dinsdag bekendgemaakt.

"Met pijn in het hart en een traan zijn wij vandaag failliet verklaard en nemen wij afscheid van Bon Bon Entertainment", stelt het bedrijf. "We kunnen er niet omheen dat de afgelopen twee jaar zwaar zijn geweest."

Het ging onder meer mis bij een concert van Burna Boy in de Johan Cruijff ArenA. Dat ging vorig jaar juni om "onvoorziene omstandigheden" niet door. Ook in 2023 haalde Bon Bon Entertainment de Nigeriaanse artiest naar Nederland. Toen begon een concert in de GelreDome bijna twee uur te laat.

Het bedrijf verwijst ook naar "recente negatieve media-aandacht" die "vergaande gevolgen" heeft gehad. Zo hebben investeerders zich teruggetrokken. Eerder dit jaar wijdde BOOS van Tim Hofman een aflevering aan fans die na het afgelaste concert van Burna Boy nog steeds op hun geld wachtten.