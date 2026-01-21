ECONOMIE
Ex-topman Unilever Schumacher naar chocobedrijf Barry Callebaut

Economie
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 7:37
anp210126053 1
ZÜRICH (ANP) - Voormalig Unilever-topman Hein Schumacher gaat leiding geven aan de grote chocoladeproducent Barry Callebaut. Hij neemt op 26 januari de hoogste functie bij het in Zwitserland gevestigde bedrijf over van vertrekkend topman Peter Feld.
Feld gaat volgens 's werelds grootste chocoladeproducent andere carrièremogelijkheden nastreven. Schumacher was tussen 2023 en 2025 topman van Unilever. Hij werkte eerder in topfuncties voor zuivelbedrijf FrieslandCampina.
In een verklaring stelt Schumacher "vereerd" te zijn om als bestuursvoorzitter aan de slag te gaan bij Barry Callebaut. Volgens hem heeft het bedrijf een periode van "ongekende marktturbulentie" achter de rug. Zo zijn de prijzen van cacao de afgelopen jaren sterk gestegen door slechte oogsten in West-Afrika. Daarnaast staat de verkoop van chocolade door de stijgende prijzen onder druk.
