Oud-premier Zuid-Korea krijgt 23 jaar cel om noodtoestand

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 7:31
SEOUL (ANP/RTR) - De Zuid-Koreaanse oud-premier Han Duck-soo heeft 23 jaar gevangenisstraf gekregen in een zaak rond de militaire noodtoestand van 2024. Een rechtbank acht de 76-jarige politicus schuldig aan onder meer het deelnemen aan een cruciale handeling van opstand.
President Yoon Suk-yeol kondigde de noodtoestand aan in december 2024 en trok deze uren later weer in onder dwang van het parlement. De rechter stelt dat de toenmalige premier Han heeft gefaald een kabinetsvergadering te houden, wat volgens de Zuid-Koreaanse regels noodzakelijk is voor het instellen van de noodtoestand.
Zowel Yoon als Han werd in de nasleep van de noodtoestand afgezet door het parlement. Maar Hans afzetting werd teruggedraaid door het Grondwettelijk Hof. De premier, die ook enige tijd als waarnemend president diende, stapte uiteindelijk zelf op om mee te doen aan de vervroegde presidentsverkiezingen, maar trok zich later terug uit de verkiezingsstrijd.
