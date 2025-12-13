Exor wijst bod af voor overname Juventus

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De van oorsprong Italiaanse investeerder Exor heeft een bod afgewezen op zijn meerderheidsbelang in Juventus. Het in El Salvador gevestigde cryptobedrijf Tether Holdings wilde de Italiaanse voetbalclub overnemen van het investeringsbedrijf van de zakenfamilie Agnelli.

Tether deed een voorstel om Exors belang van 65,4 procent te kopen voor 2,66 euro per aandeel, meldt Bloomberg op basis van een brief die naar Exor is gestuurd en die het persbureau heeft ingezien. Dat zou Juventus waarderen op ongeveer 1,1 miljard euro. Tether, dat vooral bekend is van zijn gelijknamige digitale munt, zei bovendien dat het nog eens een miljard zou steken in de ontwikkeling van de club.

Exor, dat een notering heeft aan de Amsterdamse aandelenbeurs, heeft het voorstel afgewezen en geeft aan dat de club niet te koop is. Het heeft ook aanzienlijke belangen in Philips en autoconcerns Stellantis en Ferrari.

Tether investeerde eerder dit jaar in Juventus en heeft een belang van ongeveer 10 procent.