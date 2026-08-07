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Expert: vele datalekken vergroten kans dat cybercriminelen slagen

Economie
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 14:27
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AMSTERDAM (ANP) - Met alle datalekken van tegenwoordig, zoals die bij CEVA Logistics, kunnen cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. Dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICTRecht Arnoud Engelfriet, nu steeds meer bedrijven laten weten last te hebben van het cyberincident bij CEVA. Daarbij zijn mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten buitgemaakt.
De Bijenkorf, Bol, Ace & Tate en Ajax lieten deze week weten hinder te ondervinden van het lek bij CEVA, omdat ze met het bedrijf samenwerken bij het leveren van bestellingen. ING meldde een soortgelijk incident. Eerder dit jaar werd onder meer Odido getroffen door een cyberaanval, waardoor persoonsgegevens van ruim 6 miljoen klanten zijn gelekt. "Deze hoeveelheid datalekken is schadelijk voor de maatschappij. Door die schaal is het mogelijk om veel meer dingen te doen, zoals iemand aanspreken bij naam", zegt Engelfriet.
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