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Scheepvaartverkeer door Straat van Hormuz blijft op laag niveau

Economie
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 14:52
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PARIJS (ANP) - Hoopvolle berichten over de heropening van de Straat van Hormuz lijken rederijen er nog niet toe te bewegen om via de vaarweg te varen. Het aantal schepen dat door de zeestraat vaart, blijft op een laag niveau, blijkt uit data van AXSMarine.
De Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdag dat een deal over de zeestraat dichtbij was. Een dag later meldden Iran en Oman een overeenkomst over scheepvaartroutes in de zeestraat te hebben gesloten, waar geen andere landen bij betrokken zijn. Iran zei eerder al dat de onderhandelingen met Oman erop gericht waren een veilige doorvaart te garanderen.
Donderdag voeren er zeven schepen door de zeestraat. Deze maand gingen er tot nu toe dagelijks gemiddeld zo'n dertien schepen via de vaarweg. Volgens AXSMarine duurt het vaker langer voordat een politieke aankondiging terug te zien is in de cijfers. Vorig jaar ging het rond deze periode om zo'n 110 schepen per dag, blijkt uit data van AXSMarine.
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