DEN HAAG (ANP) - De Black Friday-hype lijkt over zijn hoogtepunt heen, concluderen verschillende retailexperts. Volgens hen is het kortingsfeestje dat voorheen een of twee dagen duurde inmiddels uitgesmeerd over een langere periode, waardoor de urgentie minder hoog is om op die specifieke vrijdag in het jaar aankopen te doen. Ook zijn er verspreid door het jaar heen andere kortingsacties bij winkels.

Black Friday, dat altijd op de laatste vrijdag van november valt, is jaren geleden begonnen "als buitenlandse aanval van onlineretailers op de Nederlandse consument", zegt retailexpert Tom Kikkert. "De grote bedrijven, die geen emotionele binding hadden met de klant, gingen op prijs concurreren. En dat had veel impact, maar kostte ook veel qua logistiek en extra mensen inhuren."

De hype rond Black Friday lijkt nu weer af te nemen, zo bleek ook uit onderzoek van ABN AMRO van vorige week. Volgens hen werden consumenten minder enthousiast van de koopjesdag. Dat zien ook Dirk Mulder, sectoreconoom van ING, en hoogleraar Kitty Koelemeijer. "Er zijn zoveel momenten waarop consumenten korting krijgen", aldus Koelemeijer. "De dagen van bol, Prime Day bij Amazon en Singles Day. Iedereen probeert zo vroeg mogelijk de consument te pakken te krijgen."

'Risico'

Volgens Mulder zien consumenten "door de bomen het bos niet meer". "De aanbiedingen lijken minder spectaculair. Dat komt omdat er door het jaar heen al veel uitverkopen zijn in veel verschillende sectoren. De consument is er daardoor wat kritischer op en minder gevoelig voor de aanbiedingen die er zijn."

Tegelijkertijd hebben de winkeliers wel het gevoel dat ze nog mee moeten doen. Kikkert: "Je loopt het risico klanten te verliezen als je niet meedoet, omdat prijs belangrijk blijft in een tijd waarin alles duurder wordt."

'Minder heftig'

Een van de uitzonderingen in Nederland is Dille & Kamille. De woonwinkelketen sluit uit protest tegen de koopgekte al jaren zijn winkels op Black Friday. "Ze hebben een aandeelhouder die niet voor winstmaximalisatie gaat", zegt Koelemeijer. "Daarbij past het goed bij ze. Bij hen is het geen greenwashing, maar een verhaal richting de klant dat transparant is."

Black Friday is volgens de experts niet meer de hype die het was, maar zal wel in Nederland blijven. "Misschien is het minder heftig dan in de eerdere jaren, maar ik denk niet dat het zal verdwijnen", aldus Mulder. Kikkert denkt ook niet dat de koopjesdag binnenkort verleden tijd is, omdat de consument blijft verwachten dat je als winkelier meedoet.