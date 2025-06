Extra defensie-uitgaven kunnen ook economie helpen, zegt Rabobank

UTRECHT (ANP) - Het opvoeren van de defensie-uitgaven kan zowel de veiligheid als de Europese economie verbeteren. Maar dan moeten de investeringen wel op de juiste manier worden gedaan, stellen economen van Rabobank in een nieuw rapport.

"Het is eenvoudig om miljarden aan defensie uit te geven zonder dat dit resulteert in meer materieel, betere cyberverdediging, of versterking van kritieke infrastructuur", zegt hoofd Nederlandse economie Hugo Erken. "Bijvoorbeeld wanneer de extra uitgaven louter resulteren in prijsstijgingen van defensiematerieel of hogere winsten voor defensiebedrijven."

Hij pleit voor duidelijke prestatieafspraken en garanties voor Europese defensiebedrijven. Ook is de wijze van financiering belangrijk. "Wanneer de hogere defensie-uitgaven op de korte termijn direct worden gecompenseerd door lagere uitgaven elders of hogere belastingen, heeft dit in de eerste jaren negatieve economische consequenties. Financiering via extra staatsschuld heeft daarom de voorkeur."