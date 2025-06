Gilgeous-Alexander leidt Oklahoma City Thunder naar NBA-titel

OKLAHOMA CITY (ANP/RTR) - De basketballers van Oklahoma City Thunder hebben een spetterend seizoen bekroond met de titel in de NBA. Topschutter Shai Gilgeous-Alexander leidde de ploeg in eigen huis naar de zege in het zevende en beslissende duel in de finale tegen Indiana Pacers: 103-91.

Gilgeous-Alexander maakte 29 punten en gaf 11 assists in de wedstrijd. Hij was al uitgeroepen tot beste speler van de reguliere competitie, maar werd ook nog eens uitgeroepen tot beste speler van de finalereeks in de play-offs. De 26-jarige Canadees schaart zich daarmee in een rijtje met grote namen in de NBA als LeBron James, Shaquille O'Neal, Michael Jordan en Magic Johnson.