MAASTRICHT (ANP) - Maastricht Aachen Airport (MAA) ontvangt maandag vier extra vluchten die uitwijken door de nationale staking in België. Het gaat om twee passagiersvluchten en twee vrachtvluchten, meldt de luchthaven. Het totale aantal vluchten komt die dag daarmee op elf.

Door de staking van de drie grootste vakbonden ligt het vliegverkeer in België stil tussen 07.00 uur en 21.00 uur. De bonden protesteren met de staking tegen de daling van de koopkracht en wat ze zien als ondermijning van pensioenen en sociale zekerheid. Onder meer een deel van de luchtverkeersleiders doet mee aan de staking.

Volgens MAA geeft de extra drukte door de staking een "realistische indruk" van de situatie van volgend jaar. Dan neemt de luchthaven passagiersvluchten over van Eindhoven Airport. Daar vinden vanaf 1 februari tot 19 juli werkzaamheden plaats aan de start- en landingsbaan.