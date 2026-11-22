TURIJN (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft voor het eerst de ATP Finals, het eindejaarstoernooi met de beste acht spelers van het jaar, op zijn naam geschreven. De 23-jarige Spanjaard was in de finale in Turijn de 29-jarige Duitser Alexander Zverev de baas. Het werd 6-2 7-6 (7).

Alcaraz leek op weg naar een eenvoudige zege, totdat Zverev in de tweede set bij een achterstand van 4-3 een break plaatste. Het kwam aan op een tiebreak en daarin was Zverev dicht bij setwinst. Hij liet bij een voorsprong van 6-3 echter drie setpunten onbenut. Alcaraz sloeg toe op zijn tweede matchpoint.

Het was voor Alcaraz zijn zesde toernooizege dit jaar en zijn dertigste in totaal. De zevenvoudig grandslamwinnaar stond vanwege een blessure dit jaar lang aan de kant en moest onder meer Roland Garros en Wimbledon aan zich voorbij laten gaan.

Zverev stond voor de derde keer in de finale van de ATP Finals. Na zeges in 2018 en 2021 was dit zijn eerste nederlaag. De Italiaan Jannik Sinner won het toernooi de vorige twee edities. Hij deed dit jaar niet mee vanwege een blessure.