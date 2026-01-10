Exxon-baas noemt Venezuela ongeschikt om in te investeren

HOUSTON (ANP/BLOOMBERG) - De topman van oliemaatschappij Exxon, Darren Woods, noemt Venezuela momenteel "ongeschikt om in te investeren". Dat zei Woods vrijdag in het Witte Huis, waar president Donald Trump topbestuurders van oliebedrijven had uitgenodigd om te praten over de mogelijkheden voor de olie-industrie in Venezuela.

Volgens de Exxon-baas zijn er "aanzienlijke veranderingen" nodig in het Zuid-Amerikaanse land voordat het bedrijf een rol zou kunnen spelen bij het nieuw leven inblazen van de olie-industrie. Hij noemt "de commerciële kaders, het rechtssysteem en het waarborgen van investeringen" in Venezuela als voorbeelden.

Exxon was net als bijvoorbeeld ConocoPhillips eerder actief in Venezuela, maar vertrok nadat de bezittingen werden genationaliseerd door Maduro's voorganger, Hugo Chávez, halverwege de jaren 2000.

Volgens Trump beslist zijn regering welke bedrijven mogen investeren in de verouderde oliesector van Venezuela. Hij stelt ook dat grote oliebedrijven al 100 miljard dollar aan investering in Venezuela hebben toegezegd.