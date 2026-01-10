ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Exxon-baas noemt Venezuela ongeschikt om in te investeren

Economie
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 8:02
anp100126064 1
HOUSTON (ANP/BLOOMBERG) - De topman van oliemaatschappij Exxon, Darren Woods, noemt Venezuela momenteel "ongeschikt om in te investeren". Dat zei Woods vrijdag in het Witte Huis, waar president Donald Trump topbestuurders van oliebedrijven had uitgenodigd om te praten over de mogelijkheden voor de olie-industrie in Venezuela.
Volgens de Exxon-baas zijn er "aanzienlijke veranderingen" nodig in het Zuid-Amerikaanse land voordat het bedrijf een rol zou kunnen spelen bij het nieuw leven inblazen van de olie-industrie. Hij noemt "de commerciële kaders, het rechtssysteem en het waarborgen van investeringen" in Venezuela als voorbeelden.
Exxon was net als bijvoorbeeld ConocoPhillips eerder actief in Venezuela, maar vertrok nadat de bezittingen werden genationaliseerd door Maduro's voorganger, Hugo Chávez, halverwege de jaren 2000.
Volgens Trump beslist zijn regering welke bedrijven mogen investeren in de verouderde oliesector van Venezuela. Hij stelt ook dat grote oliebedrijven al 100 miljard dollar aan investering in Venezuela hebben toegezegd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546525487

Wetenschappers ontdekken opvallend verband tussen cafeïne, buikvet en diabetes

238440917_l

Drie zinnen die kinderen eerlijker maken (zeg ze elke dag)

anp090126108 1

Meloni: ernstige gevolgen NAVO bij Amerikaanse inval Groenland

anp 202992771 1

Gaat je partner vreemd? Privédetective noemt 16 simpele signalen waar je op moet letten

ANP-546685544

Kabinet Jetten wordt minderheidskabinet

82730484 m normal none

Waarom we moeten stoppen met zeggen dat je tegen kanker dapper kunt strijden

Loading