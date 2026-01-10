Protesten in Minneapolis bij hotels waar ICE mogelijk verblijft

MINNEAPOLIS (ANP) - In de Amerikaanse stad Minneapolis zijn vrijdagavond (lokale tijd) protesten uitgebroken bij zeker twee hotels, meldt een verslaggever van CNN. De demonstranten vermoeden dat agenten van de immigratiepolitie (ICE) in die hotels verblijven, aldus de zender. Volgens een verslaggever zijn het de "hevigste protesten tot nu toe". In Minneapolis wordt al enkele dagen gedemonstreerd.

De demonstraties in de stad kwamen op gang na de dood van een 37-jarige vrouw eerder deze week. Zij werd in haar auto doodgeschoten door een agent van de immigratiepolitie. Volgens de regering-Trump handelde de agent uit zelfverdediging, maar lokale politici vermoeden excessief politiegeweld. De burgemeester van de stad riep de ICE-agenten op om "op te rotten" uit Minneapolis.

Volgens CNN is de oproerpolitie vrijdagavond laat ingezet bij een van de hotels waar gedemonstreerd wordt. Of er ook daadwerkelijk ICE-agenten, die door Washington naar Minneapolis zijn gestuurd, in het hotel aanwezig zijn, is niet duidelijk.