ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Protesten in Minneapolis bij hotels waar ICE mogelijk verblijft

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 7:32
anp100126059 1
MINNEAPOLIS (ANP) - In de Amerikaanse stad Minneapolis zijn vrijdagavond (lokale tijd) protesten uitgebroken bij zeker twee hotels, meldt een verslaggever van CNN. De demonstranten vermoeden dat agenten van de immigratiepolitie (ICE) in die hotels verblijven, aldus de zender. Volgens een verslaggever zijn het de "hevigste protesten tot nu toe". In Minneapolis wordt al enkele dagen gedemonstreerd.
De demonstraties in de stad kwamen op gang na de dood van een 37-jarige vrouw eerder deze week. Zij werd in haar auto doodgeschoten door een agent van de immigratiepolitie. Volgens de regering-Trump handelde de agent uit zelfverdediging, maar lokale politici vermoeden excessief politiegeweld. De burgemeester van de stad riep de ICE-agenten op om "op te rotten" uit Minneapolis.
Volgens CNN is de oproerpolitie vrijdagavond laat ingezet bij een van de hotels waar gedemonstreerd wordt. Of er ook daadwerkelijk ICE-agenten, die door Washington naar Minneapolis zijn gestuurd, in het hotel aanwezig zijn, is niet duidelijk.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546525487

Wetenschappers ontdekken opvallend verband tussen cafeïne, buikvet en diabetes

anp090126108 1

Meloni: ernstige gevolgen NAVO bij Amerikaanse inval Groenland

238440917_l

Drie zinnen die kinderen eerlijker maken (zeg ze elke dag)

anp 202992771 1

Gaat je partner vreemd? Privédetective noemt 16 simpele signalen waar je op moet letten

ANP-546685544

Kabinet Jetten wordt minderheidskabinet

82730484 m normal none

Waarom we moeten stoppen met zeggen dat je tegen kanker dapper kunt strijden

Loading