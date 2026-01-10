Kranten geven online uitleg over bezorgproblemen door sneeuw

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse kranten wijden online aparte berichten aan het feit dat op veel plekken niet op de gebruikelijke tijd een krant in de bus ligt. Uitgeverijen DPG Media en Mediahuis waarschuwden hier eerder al voor.

Hoofdredacteur Kamran Ullah van De Telegraaf legt uit dat niet overal de krant werd bezorgd, ondanks het feit dat alles is geprobeerd om dit wel voor elkaar te krijgen. "In enkele gevallen hebben bezorgers tijdens valpartijen botbreuken opgelopen. We hopen op uw begrip dat de veiligheid van de bezorgers vooropstaat."

"Onze bezorgers gaan in de vroege uren met veel inzet op pad om de krant bij u op de mat te krijgen", schrijft ook Trouw op de website. "Soms zijn de wegen echter zó glad dat het simpelweg te gevaarlijk is. Onze bezorgers krijgen één duidelijke instructie: een krant is nooit een val- of slippartij waard." Deze tekst staat ook op de website van het AD.

Ook de Volkskrant meldt bij de lezersinformatie te verwachten "dat de gladheid en kou voor grote uitdagingen blijven zorgen bij de bezorging van uw krant".