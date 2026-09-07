Fabriek Volkswagen wordt omgebouwd voor defensieproductie

OSNABRÜCK (ANP/AFP/RTR) - Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft een deal gesloten waarbij de fabriek in Osnabrück wordt omgebouwd voor de productie van defensie-apparatuur. Daarbij wordt de fabriek verkocht aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Nedersaksen, die aandeelhouder is van Volkswagen.

Bij de locatie in Osnabrück wordt de autoproductie door Volkswagen volgend jaar gestopt. Met de deal kunnen ongeveer 1400 van de 1800 arbeidsplaatsen behouden blijven. Aurelius wordt dan meerderheidsaandeelhouder van de fabriek. In eerste instantie zal de fabriek systemen en componenten gaan maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, dat onder meer betrokken is bij Israëlische luchtverdedigingssystemen als Iron Dome en David's Sling.

Rafael zegt dat de fabriek producten gaat leveren voor luchtverdediging van Duitsland en Europa. Volkswagen-topman Oliver Blume meldt dat met de deal een belangrijke stap wordt genomen voor een nieuwe industriële toekomst voor de fabriek.