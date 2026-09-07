Tanken langs de snelweg wordt nog duurder

Wie woensdag ergens tussen Roermond en Bad Nieuweschans tankt, betaalt mee aan een biedgevecht in een Haags hotel. Diezelfde dag buigt de Tweede Kamer zich over het plan dat de snelwegpomp definitief anders maakt. Toevallig? Vast. Handig voor de automobilist? Bepaald niet.

Ruim 23 cent verschil, en dat is de bodem

De pompprijs langs de snelweg loopt al jaren weg van de rest van het land. In augustus 2026 kostte een liter Euro 95 bij een bemand snelwegstation gemiddeld € 2,557, tegen € 2,326 bij een bemand station elders. Bij een onbemande pomp om de hoek was het € 2,278. Vijftig liter volgooien op de A1 in plaats van in het dorp kost dus al bijna veertien euro extra.

Dat verschil is geen natuurwet, maar het resultaat van een systeem. De circa 225 tankstations langs rijkswegen worden per locatie geveild: een huurrecht van vijftien jaar. Woensdag 9 september is het weer zover, in een hotel in Den Haag: zeven locaties, van Kruisoord aan de A7 tot Portland aan de A15. Voor de duurste plekken zijn in eerdere jaren bedragen tot 41 miljoen euro geboden. Zulke bedragen verdampen niet, die staan op de bordjes langs de weg.

Wie miljoenen aftikt voor vijftien jaar exclusiviteit, rekent die rekening ergens door

Eén pomp, één winkel, één lader

En dan komt het nieuwe stelsel er nog bij. Het wetsvoorstel dat minister Vincent Karremans eind juni indiende, verdeelt de 288 verzorgingsplaatsen in afzonderlijke kavels: tanken, laden en de winkel worden los van elkaar geveild. Per verzorgingsplaats komt er maximaal één exploitatievergunning per voorziening, voor maximaal vijftien jaar, en daarna komen er in principe geen concurrerende voorzieningen meer bij op dezelfde plek. Wie de kavel wint, heeft de weggebruiker vijftien jaar voor zichzelf.

Het ministerie noemt dat keuzevrijheid, omdat het aanbod per plek gaat verschillen. Een automobilist met een halflege tank ervaart dat anders: hij kan niet kiezen tussen twee pompen op één plaats, maar alleen tussen deze afrit en de volgende.

De toezichthouder waarschuwde al

De mededingingswaakhond onderzocht precies deze vraag en kwam tot een ongemakkelijke conclusie: concurrentie óp de verzorgingsplaats leidt tot meer keuze, lagere prijzen en betere kwaliteit, en een omslag naar exclusiviteit gaat ten koste van die voordelen. Ook het toetsingscollege voor regeldruk vond de onderbouwing mager: nergens wordt empirisch aangetoond wat er nu eigenlijk misgaat.

Ondernemers zijn evenmin blij. Tankstationhouder Gerbert Vissers investeerde tonnen per station in laadpalen, trafo's en netaansluitingen die nu weer gesloopt moeten worden. „Je reinste kapitaalvernietiging", zegt hij. Energiekoepelvoorman Jan Willem van den Beukel vreest iets anders: „Het risico bestaat op een verschraling van verzorgingsplaatsen, met name buiten de Randstad."

Straks alleen een onbemande pomp, een onbemande lader en een winkel met beperkte openingstijden

Wat het jou gaat kosten

Boven op dit alles stapelt de fiscus. De accijnskorting op benzine geldt tot en met 31 december 2026; verdwijnt die, dan komt er naar verwachting ongeveer 24 cent per liter bij. Vanaf 1 januari 2028 gaat de Europese CO₂-heffing ETS2 gelden voor benzine en diesel, wat volgens de ANWB nog eens circa 13 cent per liter kan schelen. Voorlopig blijft het advies dus onveranderd flauw: gebruik de snelwegpomp voor tien euro noodbrandstof, en tank de rest bij de afrit.

Kader — de snelwegpomp in cijfers288 verzorgingsplaatsen, circa 225 tankstations langs rijkswegen. Huurrecht per locatie: vijftien jaar, via veiling. Accijns benzine 2026: 84,47 cent per liter, plus 21 procent btw over het geheel. Prijsverschil bemand snelwegstation versus onbemande pomp elders in augustus 2026: 27,9 cent per liter.

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