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Waarnemers zagen 'enorm' veel desinformatie in Saksen-Anhalt

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 14:08
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MAGDEBURG (ANP/DPA) - De verkiezingen in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt werden gekenmerkt door een "enorme" hoeveelheid desinformatie, stellen waarnemers van Plattform Wahlen, een non-profitorganisatie die verkiezingen monitort. Zowel vanuit binnen- als buitenland zouden er campagnes zijn opgezet om nepnieuws te verspreiden voor de verkiezingen, die eindigden in een grote overwinning voor de rechts-radicale Alternative für Deutschland (AfD).
Volgens Stefanie Schiffer, oprichter van Plattform Wahlen, zijn meerdere pogingen tot beïnvloeding toe te schrijven aan Russische propagandanetwerken. Die zouden met name geprobeerd hebben om kandidaten van de CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart te maken. Alleen kandidaten van AfD en het links-populistische BSW waren geen doelwit van die campagnes. AfD en BSW zijn beide voorstander van een herstel van de banden met Rusland en zijn tegen sancties voor de Russen.
Op de verkiezingsdag zelf heeft Plattform Wahlen ook stembureaus gecontroleerd, maar heeft daarbij geen noemenswaardige incidenten geconstateerd.
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