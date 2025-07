Tientallen doden door Israëlisch vuur op voedselhulprij Gaza

Israëlische soldaten hebben minstens dertig mensen gedood toen ze woensdag het vuur openden op een menigte die wachtte op humanitaire hulp in het noorden van de Gazastrook. Dat meldt de burgerbescherming van het Palestijnse gebied. Er zouden ook ongeveer driehonderd gewonden zijn gevallen.

Het Israëlische leger (IDF) verklaart dat tientallen inwoners van Gaza "zich verzamelden rond hulpvrachtwagens in het noorden van Gaza, in de nabijheid van IDF-troepen die in het gebied opereren. De troepen vuurden waarschuwingsschoten af, niet gericht op de menigte, als reactie op de dreiging die voor hen bestond." De IDF zegt dat het niet op de hoogte is van slachtoffers door de afgevuurde schoten en dat het "de details van het incident nog onderzoekt".

Volgens de zender Al Jazeera zijn woensdag sinds zonsopgang minstens 86 mensen in Gaza gedood bij Israëlische aanvallen. Meer dan zeventig Palestijnen zouden zijn doodgeschoten terwijl ze wachtten op voedselhulp.