Facebook-moeder Meta doet fors hogere AI-investeringen in 2026

MENLO PARK (ANP) - Socialemediabedrijf Meta waarschuwt dat de kosten bij het bedrijf volgend jaar fors zullen stijgen. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp strijdt fel om een plek vooraan in de ontwikkeling van steeds geavanceerdere kunstmatige intelligentie (AI). Daardoor is het techconcern meer geld kwijt aan investeringen in bijvoorbeeld datacenters en onlangs aangetrokken toponderzoekers op het vlak van AI.

Voor heel 2025 rekent Meta op kostenposten van in totaal 116 miljard tot 118 miljard dollar, wat tot 24 procent meer is dan vorig jaar. Volgend jaar gaat het om "aanzienlijk hogere" kapitaaluitgaven en loonkosten.

In het afgelopen kwartaal, dat liep tot eind september, steeg de omzet met ruim een kwart tot ruim 51,2 miljard dollar. Dat dankte het socialemediaconcern aan hogere advertentie-inkomsten via zijn apps. De winst kelderde met 83 procent tot 2,7 miljard dollar. Meta moest eenmalig een grote som geld apart zetten voor belastingen, wat te maken had met nieuwe belastingwetgeving in de Verenigde Staten.