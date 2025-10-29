Studentenvakbond: we houden politiek in de gaten

UTRECHT (ANP) - De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil scherp in de gaten houden wat de vorming van een nieuw kabinet oplevert na de Tweede Kamerverkiezingen. "Met de afgelopen jaren stilstand en keiharde bezuinigingen in het achterhoofd, is het nu het moment om het tij voor studenten echt te keren", stelt de organisatie, die zegt zich grote zorgen te maken.

De studentenvakbond wijst erop dat enkele partijen hebben beloofd de basisbeurs voor studenten te verhogen en het bindend studieadvies af te schaffen. Onder meer D66 pleitte daarvoor. Als dat niet doorgaat, komen er mogelijk weer studentenprotesten. "De langstudeerboete en bezuinigingen zijn we niet vergeten, dus als het nodig is staan we er zeker weer", zegt LSVb-voorzitter Maaike Krom.