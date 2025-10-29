ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Studentenvakbond: we houden politiek in de gaten

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 22:36
anp291025396 1
UTRECHT (ANP) - De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil scherp in de gaten houden wat de vorming van een nieuw kabinet oplevert na de Tweede Kamerverkiezingen. "Met de afgelopen jaren stilstand en keiharde bezuinigingen in het achterhoofd, is het nu het moment om het tij voor studenten echt te keren", stelt de organisatie, die zegt zich grote zorgen te maken.
De studentenvakbond wijst erop dat enkele partijen hebben beloofd de basisbeurs voor studenten te verhogen en het bindend studieadvies af te schaffen. Onder meer D66 pleitte daarvoor. Als dat niet doorgaat, komen er mogelijk weer studentenprotesten. "De langstudeerboete en bezuinigingen zijn we niet vergeten, dus als het nodig is staan we er zeker weer", zegt LSVb-voorzitter Maaike Krom.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

Loading