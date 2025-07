Facebook-moeder Meta en Microsoft hoger op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Microsoft en Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, stonden donderdag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York na goed ontvangen cijfers van de Amerikaanse technologieconcerns. De marktwaarde van Microsoft steeg daardoor voor het eerst tot boven de 4 biljoen dollar.

Microsoft (plus 4 procent) boekte in het afgelopen kwartaal flink meer winst door goede zaken met zijn clouddiensten en ook diensten rond kunstmatige intelligentie (AI). Met de beurswaarde van meer dan 4000 miljard dollar volgde het softwareconcern AI-chipproducent Nvidia die als eerste onderneming die grens wist te bereiken.

Meta werd ruim 11 procent hoger gezet. Ook bij Meta namen de resultaten flink toe, vooral door hogere inkomsten uit advertenties. Daarnaast kwam het concern met een sterke verwachting voor de omzet in het huidige kwartaal.

Het algehele sentiment was wel voorzichtig. De Dow-Jonesindex zakte 0,7 procent tot 44.130,98 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent tot 6339,39 punten en de techgraadmeter Nasdaq ging een fractie omlaag tot 21.112,45 punten.