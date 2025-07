Slovenië verbiedt wapenhandel met Israël om oorlog in Gaza

LJUBLJANA (ANP/AFP) - Slovenië gaat alle handel in wapens met Israël verbieden, heeft de regering bekendgemaakt. Dat doet het land vanwege de oorlog in Gaza en de schrijnende humanitaire situatie daar.

"Slovenië is het eerste Europese land dat de import, export en doorvoer van wapens van en naar Israël verbiedt", staat in een verklaring. De regering in Ljubljana zegt deze stap alleen te nemen en niet in EU-verband, omdat de lidstaten niet in staat zouden zijn om gezamenlijk harde maatregelen te nemen.

Slovenië laat zich al lang kritisch uit over het Israëlische optreden in Gaza. In juni 2024 besloot het land om de Palestijnse staat te erkennen en eerder deze maand stelde het inreisverboden in tegen twee Israëlische extremistische ministers. Nederland volgde die maatregel deze week.