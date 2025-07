Nederland en andere landen veroordelen Iraanse geheime dienst

DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft samen met dertien andere westerse landen uitgesproken dat zij de handelwijze van de Iraanse geheime dienst veroordelen. Die inlichtingendienst is steeds vaker betrokken bij het bedreigen van Iraniërs in andere landen. Ook richt de dienst zich steeds vaker op journalisten, dissidenten of Joodse organisaties.

"Wij beschouwen deze aanvallen, ongeacht het doelwit, als schendingen van onze soevereiniteit", schrijven de landen in de verklaring. De ondertekenaars roepen Iran op direct te stoppen met deze acties.

De verklaring werd verder ondertekend door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Albanië, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Canada en Tsjechië.