Facebook-moeder Meta ziet omzet flink stijgen, winst wel gedaald

MENLO PARK (ANP) - Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, heeft in het tweede kwartaal flink meer omzet geboekt, geholpen door hogere prijzen voor advertenties op zijn platformen. De winst daalde wel onder druk van hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en banenverlies.

De omzet steeg met 28 procent tot 60,8 miljard dollar ten opzichte van een jaar eerder. Volgens Meta steeg de gemiddelde prijs van een advertentie met 12 procent. De nettowinst kwam uit op 15,8 miljard dollar, een daling van 14 procent. De totale kosten bedroegen in het afgelopen kwartaal 42 miljard dollar, een toename van 55 procent. Daarin zijn ook kosten verwerkt voor het schrappen van duizenden banen.

Het in het Californische Menlo Park gevestigde Meta zei voor het lopende kwartaal een omzet te verwachten tussen de 61 miljard en 64 miljard dollar.

De kapitaalinvesteringen van Meta in onder meer AI-datacenters liggen dit jaar nu tussen de 130 miljard en 145 miljard dollar. Eerder was dit een bedrag tussen de 125 miljard en 145 miljard dollar.