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Zeven doden door crash met blushelikopter in Argentinië

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 23:02
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SAN JUAN (ANP/AFP) - In het westen van Argentinië zijn zeven mensen omgekomen door een ongeluk met een blushelikopter. Het toestel werd gebruikt bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ischigualasto. Onder de doden zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst.
De helikopter, van het type Bell 412, verloor woensdagochtend al het contact toen die onderweg was van de provincie San Juan naar La Rioja. Na een korte zoekactie werd het neergestorte toestel gevonden.
Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van het ongeluk. Een lokale functionaris vertelde aan de krant La Nación dat de piloot door mist waarschijnlijk slecht zicht had.
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