Facebook-moederbedrijf komt met tool tegen nepadvertenties

MENLO PARK (ANP/BLOOMBERG) - Facebook-moederbedrijf Meta Platforms komt met een gezichtsherkenningstool om nepadvertenties met afbeeldingen van beroemdheden te detecteren. De nieuwe applicatie wordt gelanceerd in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Zuid-Korea, nadat de tool al in andere landen is getest.

Nepadvertenties met bewerkte afbeeldingen van beroemdheden zijn wijdverspreid op sociale media en lokken gebruikers vaak uit om persoonlijke informatie te delen of geld over te maken. "We geloven dat deze tool ons zal helpen om misbruikte beelden van publieke figuren te identificeren", zegt David Agranovich, directeur cyberdreigingen bij Meta.

Meta is de afgelopen jaren vaak aangeklaagd vanwege misbruik van afbeeldingen van beroemdheden en het verspreiden van nepadvertenties op zijn platformen.