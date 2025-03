Fysiek en verbaal geweld tegen NS-medewerkers neemt toe

AMERSFOORT (ANP) - NS-medewerkers zijn afgelopen jaar vaker slachtoffer geworden van ernstige fysieke en verbale incidenten dan in 2023, komt naar voren uit de jaarcijfers van het spoorbedrijf. Bij elkaar opgeteld zijn er 1095 meldingen in de zogenoemde A-categorie geregistreerd, 5 procent meer dan een jaar eerder.

Het gaat om incidenten die strafbaar zijn. De meest voorkomende aanleiding voor zo'n incident was aanspreken op gedrag. Volgens de NS nam het aantal incidenten met agressie in de trein wel af, maar op de stations waren er juist meer meldingen. "We zien ook dat de agressie heftiger is geworden, met name tegen onze medewerkers Veiligheid & Service", schrijft de NS.

Vaak ging het om bedreiging van medewerkers. Ook werd NS-personeel soms bespuugd. In 336 gevallen was sprake van lichamelijk geweld. De NS stelt verder dat het aantal letselgevallen met ruim een derde steeg tot 338. Voor het grootste deel betrof het "licht letsel".

Maatregelen

Met maatregelen probeert de NS de veiligheid te verbeteren. Zo wordt er beveiliging ingezet, soms met honden, op de stations en in de treinen. Toch is er volgens het bedrijf meer nodig. "De afgelopen jaren is een duidelijke toename merkbaar in de maatschappij van verharding, asielzoekersproblematiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, wapenbezit, personen met onbegrepen gedrag en polarisatie in de samenleving. Ook NS wordt hiermee geconfronteerd, maar kan dit niet alleen oplossen."

De vervoerder dringt er al langer op aan dat boa's van de NS ook de mogelijkheid krijgen om zelfstandig verdachten te kunnen identificeren. Ook pleit het bedrijf voor meer mogelijkheden om in te grijpen bij internationaal treinvervoer.

In politiek Den Haag leeft het onderwerp ook. De coalitie drong er vorige maand op aan dat NS-conducteurs bodycams krijgen. Staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer) schreef eerder dat de NS hier dit jaar een besluit over neemt, maar de coalitiefracties vonden dat te lang duren. Alle boa's van de NS dragen al bodycams, schreef het kabinet in oktober. Om de camera's onder 3500 'servicemedewerkers' onder wie conducteurs uit te rollen, is een "forse investering" nodig.