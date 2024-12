Fagron onderuit op Damrak na waarschuwing toezichthouder VS

AMSTERDAM (ANP) - Fagron ging maandag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. Het apothekersbedrijf liet weten een waarschuwingsbrief te hebben gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA om zijn processen te verbeteren. De brief volgt op een routine-inspectie van de FDA van de vestiging in Wichita in juni dit jaar. Fagron zegt samen te werken met de FDA om nog "enige openstaande" punten op te lossen en het volste vertrouwen te hebben in de processen, de kwaliteit en veiligheid van de producten die het bedrijf bereidt. Beleggers lijken minder vertrouwen te hebben en het aandeel kelderde 11 procent.

De algehele stemming op het Damrak bleef negatief aan het begin van de korte kerstweek. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent lager op 868,08 punten. De hoofdindex zakte vorige week, de laatste volle handelsweek van het jaar, al 2 procent. Over heel 2024 koerst de AEX af op een jaarwinst van ongeveer 10 procent. De MidKap daalde 0,9 procent tot 824,28 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent.